In den vergangenen Monaten grassierten immer mal wieder Meldungen, nach denen Ralf Rangnick bei zahlreichen Klubs auf dem Index stehe. Der nächste soll der AC Mailand sein, der den Trainer-Routinier in doppelter Funktion installieren möchte.

Als Ralf Rangnick in diesem Sommer seinen Posten im Fußballimperium eines Getränkeherstellers aus Fuschl am See antrat, wurde bereits geunkt, dass der 61-Jährige wohl nicht lange vom Trainerjob ferngehalten werden könne.

Und tatsächlich: Zumindest Gerüchte poppten sehr schnell auf – da waren Manchester United und der FC Bayern, die dem Backnanger Avancen gemacht haben sollen.

Laut BILD bringt sich mit dem AC Mailand der nächste Klub in Stellung.

Der Boulevardzeitung zufolge soll Rangnick in der Lombardei ab der neuen Saison Trainer- und Sportdirektorposten in Personalunion übernehmen.