Youth League : Raul holt ersten Titel als Trainer von Real Madrid

Vor den Augen von Klubpräsident Florentino Perez gewann Real Madrid am Dienstagabend zum ersten Mal die UEFA Youth League. Der Titel bekommt noch mal einen besonderen Touch, weil er unter Vereinslegende Raul erreicht wurde.

Eigentlich zeigt sich Raul seit dieser Saison für die zweite Mannschaft von Real Madrid verantwortlich. Da Dani Poyatos die U19-Auswahl der Blancos im Juli in Richtung Panathinaikos Athen verließ, war Raul als Interimsmann in die Bresche gesprungen.

Und das mit Erfolg: Seine Übergangsmannschaft holte am Dienstagabend den Titel in der UEFA Youth League. Die jungen Madrilenen schlugen Benfica Lissabon im Finale mit 3:2. Vereinspräsident Florentino Perez fühlte sich während der 90 Minuten in der Schweiz perfekt unterhalten.

"Ich hatte eine tolle Zeit", sagte Perez nachdem der Mannschaft der Siegerpokal übermittelt wurde. "Alles erfordert jedoch viel Anstrengungen und Opfer. Die noch sehr jungen Spieler haben in neun Tagen vier Spiele absolviert. Wir freuen uns, dass wir in Nyon die Jugendliga gewonnen haben."