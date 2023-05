Bye bye Leipzig: Andre Silva will weg – Berater handelt bereits

Nach Informationen der Bild-Zeitung hat der Mittelstürmer eine Zukunftsentscheidung getroffen. Und zwar gegen einen Verbleib in Leipzig. Andre Silva will RasenBallsport verlassen, schreibt die Boulevardzeitung.

Dass er weiß, wo das Tor steht, hat der Mittelstürmer bisher fast immer nachgewiesen. Für Porto erzielte er 24 Tore in 58 Partien, für RB Leipzig 26 in 94. Auch für Sevilla und Milan sind seine Statistiken zweistellig. Am treffsichersten war Andre Silva bisher bei Eintracht Frankfurt (45 Tore in 71 Spielen).

