RB Leipzig : Christopher Nkunku: Ausstiegsklausel und Gehaltsverdopplung?

Christopher Nkunku (24) hat mit seinen Leistungen in den vergangenen Monaten das Interesse von einigen der größten Vereine Europas auf sich gezogen. RB Leipzig will den Franzosen aber nicht abgeben und hofft auf eine Vertragsverlängerung.

Nkunku, der 2019 für 13 Mio. Euro von Paris Saint-Germain in die Bundesliga gewechselt war, steht bei RB Leipzig aktuell noch bis 2024 in Lohn und Brot. In der laufenden Saison kommt er auf überragende 27 Tore und 17 Vorlagen.

Arsenal, Liverpool, Manchester United, Real Madrid und Paris Saint-Germain sollen Interesse an einer Verpflichtung bekunden. Laut ESPN soll Leipzig für einen Abschied in diesem Sommer 75 Millionen als Ablöse aufrufen.