Bundesliga Christopher Nkunku mit Ausstiegsklausel: Real Madrid legt sich Plan zurecht

Real Madrid verfolgt den Anspruch, die besten europäischen Fußballer unter seiner Flagge zu vereinen. Christopher Nkunku gehört dieser Rubrik zweifelsfrei an. Die Blancos könnten sich im kommenden Sommer eine Ausstiegsklausel zunutze machen.

Nkunku überragte in der vergangenen Saison und wurde nach 35 Toren und 20 Vorlagen in allen Pflichtspielen völlig zurecht zum Bundesliga-Player of the Season 2021/22 ausgezeichnet. Der 24-Jährige kann sich in wenigen Wochen außerdem unter großem Publikum der Weltmeisterschaft weiter in den Fokus spielen.

