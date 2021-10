RB Leipzig : Christopher Nkunku wurde Real Madrid angeboten

Dass Pini Zahavi über sehr gute Kontakte in die höchsten Ebenen von Real Madrid verfügt, ist nicht erst seit dem Transfer von David Alaba an die Concha Espina bekannt. Jetzt will der Spielvermittler offenbar seinen nächsten Klienten in der spanischen Landeshauptstadt niederlassen.

Nach Informationen des Portals Defensa Central ist Zahavi in den letzten Tagen vorstellig geworden und hat Christopher Nkunku bei den Vereinsoffiziellen für einen Wechsel angeboten. Ein Transfer sei nach aktuellem Ermessen für Madrid allerdings keine Option, die Verpflichtung sei ausgeschlossen.