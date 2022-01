RB Leipzig : Ex-Barça-Juwel Ilaix Moriba vor Rückkehr nach Spanien

Der Abgang von Ilaix Moriba hatte beim FC Barcelona teils heftige Diskussionen ausgelöst. Bei seinem neuen Klub RB Leipzig hängt der Youngster in den Seilen. Moribas Einsatzzeiten sollen sich in Spanien drastisch erhöhen.

Die Verhandlungen darüber gestalteten sich zunächst nicht gerade einfach. Valencia hatte bei RB Leipzig wegen eines Leihmodells angefragt, aber eine Absage erhalten, weil die Sachsen Moriba nur verkaufen wollten. Am Mittwoch hat diesbezüglich jedoch ein Umdenken stattgefunden.

Leipzig träumt vom Triumph in Berlin

Moriba soll noch an diesem Donnerstag in Valencia eintreffen und die restliche Saison mit dem Club Che bestreiten. Leipzig hatte sich nach den investierten 16 Millionen Euro, die für den Moriba-Transfer an den FC Barcelona gingen, wesentlich mehr erhofft.

Notiert ist bisher allerdings die enttäuschende Bilanz von sechs Spielen mit insgesamt lediglich 100 Einsatzminuten. Moriba durchlief bei Barça sämtliche Stufen in der Jugend und spielte 18-mal für das Profiteam.