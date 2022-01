Ex-Barcelona-Juwel : Was wird aus Ilaix Moriba? Leipzig-Boss bezieht Stellung

Ilaix Moriba wollte nach seinem Durchbruch beim FC Barcelona in der vergangenen Saison mit seinem Wechsel zu RB Leipzig den nächsten Schritt machen. Der Mittelfeldspieler kommt allerdings kaum zum Zug. Die Sachsen setzen aber weiterhin auf den Youngster.

Ilaix Moriba hatte in der Saison 2020/21 unter Ronald Koeman sein Debüt für Barcelona gefeiert. Der Niederländer ließ das katalanische Eigengewächs 18-mal in der ersten Mannschaft spielen und zog ihn gestandenen Profis wie Miralem Pjanic vor.

Barça wollte langfristig auf Ilaix Moriba setzen, nach einem Beraterwechsel konnten sich beide Parteien aber nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen. Die Barça-Bosse wiesen Koeman daraufhin an, den 18-Jährigen nicht mehr zu berücksichtigen. Ein Jahr vor Vertragsende verkaufte Barça Ilaix Moriba für 16 Millionen Euro plus Bonusvereinbarungen in die Bundesliga.