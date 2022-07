20 Millionen Gewinn! Leipzig macht mächtig Kasse mit Tyler Adams – Wechsel zu Leeds United

RasenBallsport Leipzig kann in Kürze aller Voraussicht nach ein kräftiges Transferplus verbuchen. Die Sachsen stehen Medienberichten zufolge vor dem Verkauf von Tyler Adams (23) an Leeds United.

In den vergangenen Tagen wurde Tyler Adams bereits in der Gerüchteküche mit den Whites in Verbindung gebracht, nun ist der Deal laut Transferinsider Fabrizio Romano in trockenen Tüchern.

Leeds zahlt demnach 20 Millionen Pfund, umgerechnet knapp 23 Mio. Euro inklusive möglicher Bonuszahlungen. RB Leipzig macht ordentlich Kasse mit dem zentralen Mittelfeldspieler. Anfang 2019 war er für weniger als drei Millionen Euro von den New York Red Bulls in die Bundesliga gewechselt.