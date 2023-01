Leipzig will Ersatz für Dani Olmo - 30-Mio-Stürmer ein Kandidat?

Wie das Fachmagazin Kicker in Erfahrung gebracht hat, will sich der amtierende Pokalsieger im Endspurt der Wintertransferperiode verstärken. Das habe ein Austausch zwischen Trainer Marco Rose und Sportvorstand Max Eberl ergeben.

RB Leipzig sucht dem Vernehmen nach nicht wie sonst üblich einen hochtalentierten Perspektivspieler, sondern einen Profi mit Erfahrung, der als Soforthilfe einspringen kann. Neben Olmo, der erst im März zurück auf dem Rasen erwartet wird, fehlt derzeit auch Vize-Weltmeister Christopher Nkunku verletzt.

Holt RB Leipzig Nicolo Zaniolo in die Bundesliga?

Als ein Kandidat der Leipziger wird Nicolo Zaniolo vom AS Rom gehandelt. Der italienische Nationalspieler will seinen Verein verlassen, lehnt zuletzte aber eine Offerte des englischen Erstligisten Bournemouth ab. An Zaniolo zeigen auch Tottenham und Juventus Turin sowie der AC Mailand Interesse.