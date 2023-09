Mit Erling Haaland gleichgezogen - Xavi Simons auf Rekordjagd

Gegen Augsburg traf Xavi Simons früh zur Führung und legte das 2:0 nur wenige Minuten später auf. Der Mittelfeldspieler kommt nach vier Spieltagen somit auf sieben Scorerpunkte. Rekord! Diese Bilanz konnten als Bundesliga-Neulinge bislang nur Erling Haaland (23) und Paco Alcacer (30) vorweisen.

Sollten Simons am kommenden Wochenende wie gegen Augsburg zwei Scorerpunkte gelingen, stiege er indes zum alleinigen Rekordhalter auf, da nach fünf Bundesligaspieltagen kein anderer Neuankömmling besser dastand.

Trend spricht für RB Leipzig und Xavi Simons

Simons' Chancen dafür stehen in der Tat nicht schlecht. Leipzig hat die letzten drei Partien in beeindruckender Manier gewonnen und dabei immer mindestens drei Tore erzielt. Warum sollten sie dies am nächsten Samstag nicht wiederholen? Zumal mit Borussia Mönchengladbach ein Gegner auf die Sachsen wartet, der einen völligen Fehlstart in die neue Saison hingelegt hat. Die Fohlen haben nach vier Spieltagen erst zwei Punkte auf dem Konto. Die zwölf Gegentore sprechen obendrein nicht unbedingt für eine unüberwindbare Defensive.