Neuer Vertrag Nach Schock: Endlich gute Nachrichten für Dani Olmo

Bayern-Fan seitdem er denken kann. Kennt sich in Sachen Rekordmeister und Bundesliga bestens aus, seit 2022 im Team von Fussballeuropa.com.

Dani Olmo (24) erhielt Anfang September eine Hiobsbotschaft. Der spanische Nationalspieler erlitt eine Innenbandverletzung und fällt lange aus. Jetzt gibt es positivere Nachrichten über den spanischen Offensivakteur zu vermelden.

Dani Olmo winkt offenbar eine baldige Vertragsverlängerung bei RasenBallsport Leipzig. Wie die Leipziger Volkszeitung in Erfahrung gebracht hat (via fussballtransfers.com), soll der Offensivspieler seinen 2024 auslaufenden Vertrag in Kürze verlängern. Über Details der Laufzeit macht die Tageszeitung keine Angaben.

Dani Olmo war Anfang 2020 für knapp 30 Millionen Euro Ablöse von Dinamo Zagreb nach Leipzig gewechselt. Durch starke Leistungen in der Bundesliga weckte er unter anderem das Interesse seines Jugendvereins FC Barcelona.

In der Saison 2021/2022 zeigte die Formkurve des spielstarken Spaniers nach unten, nachdem er körperlich geschwächt von den Olympischen Spielen aus Tokio zurückgekommen war. In der aktuellen Spielzeit war Olmo bis dato mit zwei Toren und drei Vorlagen in sieben Partien einer der Besten bei RB Leipzig.