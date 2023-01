Neuer Vertrag für Dani Olmo: Leipzig-Boss Eberl optimistisch

"Wir wollen den Vertrag mit Dani verlängern", kündigte der neue Leipzig-Manager im Gespräch mit dem Pay-TV Sender Sky an. Das sei selbstverständlich, schließlich habe Olmo bei RB Leipzig eine "herausragende Entwicklung" genommen.

Olmo wechselte im Januar 2020 gegen Zahlung einer Ablöse in Höhe von 29 Millionen Euro aus Zagreb in die Bundesliga. Durch starke Auftritte bei den Sachsen und im Trikot der spanischen Nationalmannschaft machte Olmo in den vergangenen Monaten Werbung in eigener Sache.

Eberl hofft auf Vertragsverlängerung von Olmo

Das weiß natürlich auch Eberl. "Seine Leistungen sorgen für Furore", lobt der langjährige Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach. Er sei "optimistisch gestimmt", die Zusammenarbeit mit dem Spanier auszudehnen.

Olmo soll sich im Blickfeld seines Ex-Vereins FC Barcelona befinden. Seinen Ausbildungsclub hatte der Offensivspieler im Teenageralter in Richtung Kroatien verlassen. Auch der FC Bayern soll sich mit dem Nationalspieler beschäftigen.