Poker um Christopher Nkunku: Barça mischt mit - PSG heißester Anwärter

Christopher Nkunku (24, Vertrag bis 2024) wurde jüngst vor allem mit Paris Saint-Germain, dem FC Bayern und Manchester United in Verbindung gebracht. Der FC Barcelona beobachtet den Franzosen offenbar ebenfalls.

Barça hat nach Informationen des französischen Fachportals Foot Mercato Interesse an dem Top-Torjäger von RB Leipzig (28 Tore und 18 Vorlagen in wettbewerbsübergreifend 42 Partien). Heißester Anwärter im Werben um Nkunku sei aber Paris Saint-Germain.

In der Jugendabteilung des französischen Hauptstadtklubs wurde der offensive Freigeist einst ausgebildet. 2019 verkaufte PSG ihn für 13 Millionen Euro an RB Leipzig. Nun soll der 24-Jährige zurück in den Prinzenpark kommen – vor allem, wenn Kylian Mbappe (23) seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängert und wie allgemein erwartet wird zu Real Madrid wechselt.