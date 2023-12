Ersatz für Jadon Sancho: Manchester United hat konkretes Interesse an Leipzig-Star Lois Openda

Lois Openda (23) hat nach einem herausragenden ersten Halbjahr bei RB Leipzig offenbar das Interesse auf der Insel geweckt. So sollen unter anderem Manchester United und Tottenham Hotspur um den belgischen Stürmer buhlen – müssten dafür allerdings tief in die Tasche greifen.

Als neuer Rekordtransfer wechselte Lois Openda im vergangenen Sommer für 39 Millionen Euro vom französischen Vizemeister RC Lens zu RB Leipzig. Die Ablösesumme kann durch etliche Bonuszahlungen sogar noch auf 49 Millionen Euro ansteigen, heißt es. Im ersten halben Jahr bei den Sachsen hat der Belgier seine Klasse bereits mehrfach bewiesen.

Nach 22 Spielen stehen 14 Treffer und drei Vorlagen in der Vita des 23-Jährigen. Durch seine starken Leistungen hat er unter anderem Timo Werner (27) auf die Bank – und möglicherweise sogar aus dem Verein versetzt. Doch scheinbar könnte auch Openda den Klub alsbald wieder verlassen.

Konkretes Interesse von Manchester United

Wie der englische Mirror schreibt, soll der Stürmer Interesse in der Premier League geweckt haben. So zeigen Manchester United und Tottenham Hotspur Interesse am belgischen Nationalspieler. Während die Spurs ihn bislang lediglich beobachten sollen, heißt es, das Interesse der Red Devils sei konkret.

Beim Klub aus Manchester ist man seit längerem auf der Suche nach Offensivverstärkung. Jadon Sancho (23) ist suspendiert, 95-Millionen-Mann Antony (23) seit Monaten im Formtief. Daher könnte Openda Abhilfe leisten. Das Verstärkung bitter nötig ist, zeigte die 0:3-Klatsche gegen den AFC Bournemouth eindrucksvoll.

Doch ein Transfer scheint sehr unwahrscheinlich. Aufgrund der hohen Ablöse, die Leipzig selbst erst vor wenigen Monaten gezahlt hatte, müsste man deutlich mehr als die potenziellen 49 Millionen Euro zahlen. Zudem läuft sein Arbeitspapier bei den Sachsen noch bis 2028 – doch 2025 könnte ein Wechsel schon deutlich realistischer werden.

Openda 2025 mit Ausstiegsklausel

Im Sommer 2025 kann Openda die Leipziger übereinstimmenden Medienberichten zufolge dann per Ausstiegsklausel verlassen. Je nach Wechselzeitpunkt und sportlichem Erfolg variiert jener Passus zwischen 60 bis 85 Millionen Euro.

