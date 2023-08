RB Leipzig bietet 30 Millionen für neuen Abwehrspieler

Der personelle Aderlass in der Defensive lässt RB Leipzig weiterhin auf dem Transfermarkt nach passenden Spielern suchen. Für einen interessanten Kandidaten soll bereits ein Angebot abgegeben worden sein.

Das Gerücht, RB Leipzig signalisiere konkretes Interesse an Arthur Theate, ist vorige Woche in Umlauf gebracht worden. Die Sachsen haben im Werben um den 23-Jährigen scheinbar bereits die nächste Stufe gezündet.

RB Leipzig wartet noch auf Rückmeldung wegen Arthur Theate

Nach Informationen des Journalisten Sacha Tavolieri hat RB ein Angebot von fast 30 Millionen Euro für Theate bei dessen Klub Stade Rennes eingereicht, wartet aber noch immer auf eine Antwort aus der Bretagne.

Die Personalie Theate ist hochinteressant für Leipzig. Der achtmalige belgische Nationalspieler gilt als einer der vielversprechenden Defensivspieler der Ligue 1, ist Linksfuß und kann deshalb nicht nur im Zentrum, sondern auch auf der linken Außenbahn eingesetzt werden.

RB Leipzig braucht noch Alternative für links hinten

Und genau da hat RB in den durchgeführten Analysen dringenden Bedarf erfasst. Es fehlt an einem ernsthaften Konkurrenten zu David Raum, der, sofern es in diesem Transferfenster möglich ist, unter Vertrag genommen werden soll. Arthur Theate verfügt jedenfalls über das passende Profil.

