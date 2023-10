RB Leipzig gelingt wohl Coup: Xavi Simons bleibt weitere Saison

RB Leipzig bastelt im Hintergrund offenbar an einem Coup. Laut einem Bericht der Sport Bild gab es bereits erste Gespräche darüber, Xavi Simons eine weitere Saison in Sachsen zu behalten. Angeblich mit Erfolg.

RB Leipzig mit Vorvereinbarung bei Xavi Simons?

Es soll bereits eine Art Vorvereinbarung darüber geben. Wenn Xavi weiterhin so viel Spielzeit bekommt und RB sich erneut für die Champions League qualifiziert, bleibt er für ein weiteres Leihjahr in Leipzig.

Dass sich Xavi in diesem Sommer für ein Überbrückungsjahr in Leipzig entschied, überraschte bereits viele in der Branche. Immerhin buhlten Schwergewichte wie Manchester City und Real Madrid um den 20-Jährigen, der letztlich für gerade mal vier Millionen Euro zu Paris Saint-Germain wechselte.