RB Leipzig gibt erstes Vertragsangebot für Schalke-Star Ouedraogo ab

Der Transferpoker um Assan Ouedraogo (17) ist offenbar eröffnet. Wie Sky berichtet, soll RB Leipzig das erste schriftliche Angebot an die Seite des Schalke-Youngsters abgegeben haben. Bei den Sachsen will man der großen Konkurrenz um den FC Bayern und der AC Mailand zuvorkommen.

Geht jetzt alles ganz schnell? Assan Ouedraogo ist so begehrt wie kaum ein anderes deutschen Talent zurzeit. Offenbar kommt nun Fahrt in den Transferpoker um den Youngster des FC Schalke 04. Einem Bericht von Sky zufolge soll RB Leipzig ein erstes schriftliches Angebot an die Seite des 17-Jährigen abgegeben haben.

Große Konkurrenz im Werben um Ouedraogo

Damit wolle man der großen Konkurrenz um unteranderem dem FC Bayern und AC Mailand zuvorkommen und sich die Dienste des Offensivtalents frühzeitig sichern. Im November hatten sich bereits Verantwortliche der Münchener mit der Seite des Schalkers getroffen, hieß es.

Aufgrund einer Ausstiegsklausel im Vertrag des Mittelfeldspielers ist Schalke im Kampf um Ouedraogo quasi machtlos und muss sich früher oder später mit einem Abgang des deutschen U21-Nationalspielers beschäftigen. Sowohl Leipzig als auch Bayern könnten das Mittelfeld-Juwel aufgrund der Klausel für zwischen neun und zwölf Millionen Euro verpflichten.

Klausel kann auf bis zu 20 Mio. ansteigen

Sollte Ouedraogo in der kommenden Saison zu einem deutschen Klub wechseln, der sich nicht für einen europäischen Wettbewerb qualifiziert, beträgt die Höhe der Klausel knapp sieben Millionen Euro. Sobald Ouedraogo für die deutsche A-Nationalmannschaft debütiert und seine Klausel bis dahin noch nicht gezogen sein sollte, kostet er alle Vereine etwa 20 Millionen Euro.

Besonders pikant: Rouven Schröder (48), inzwischen Sportdirektor bei RB Leipzig, hatte die Klausel zu seiner Zeit selbst ausgehandelt. Damals war der 48-Jährige noch Sportdirektor bei Schalke 04. Dadurch weiß der Funktionär bestens um die Höhe Bescheid und weiß auch, dass man möglichst schnell sein sollte, um Ouedraogo aus Gelsenkirchen zu lotsen.

Verwendete Quellen

Sky.de