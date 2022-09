Bundesliga RB Leipzig hinter kroatischem Toptalent her

Mit der Verpflichtung von Josko Gvardiol hat RB Leipzig außerordentlich positive Erfahrungen gemacht. Nun befindet sich das nächste kroatische Ausnahmetalent im Visier des DFB-Pokalsiegers.

Mehr als drei Vereine würden sich aktuell um Sutalo bemühen, heißt es – darunter Klubs aus der Premier League sowie LaLiga. Die Gespräch über die Zukunft des 22-Jährigen sollen in den kommenden Monaten fortgesetzt werden.

Sutalo ist wie Gvardiol in der Innenverteidigung beheimatet und zählt zu den größten Talenten an der Adriaküste. Im Nations-League-Spiel gegen Dänemark (2:1) verteidigte Sutalo 90 Minuten an der Seite von Gvardiol.