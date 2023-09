RB Leipzig konkurriert mit Manchester United um begehrtes Sturmjuwel

Dino Klapija: Wunderkind mit unfassbarem Torriecher?

Klapija ist in New York geboren und aufgewachsen, verfügt allerdings über kroatische Wurzeln, weshalb er vor einem halben Jahr zunächst in den Nachwuchs von Dinamo Zagreb wechselte und nun drei Jahre an Kustosija gebunden ist.

In einigen Berichten wurde Klapija bereits als Wunderkind mit einem unfassbaren Torriecher bezeichnet. Der Teenager ist Mittelstürmer, spielte schon Jugendnationalmannschaft in den USA und debütierte vor Kurzem für den kroatischen Nachwuchs.

