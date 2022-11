Ilaix Moriba könnte Barça-Kasse ein zweites Mal klingeln lassen

Moriba ist eigentlich noch knapp vier Jahre an RB Leipzig gebunden. Die Sachsen überwiesen im August 2021 16 Mio. Euro für ihn an den FC Barcelona. In La Masia, der berühmten Talente-Schmiede der Katalanen, konnte der Mittelfeldspieler zuvor für Furore sorgen. Der Wechsel nach Deutschland brachte den Teenager dann aus dem Tritt.

In der Bundesliga kam Moriba nur zu zwei Kurzeinsätzen, bevor er im Januar an den FC Valencia ausgeliehen wurde. Im zurückliegenden Sommer verlängerte man diese Leihe bis zum 30. Juni 2023. Wie die AS berichtet, ist Valencia so zufrieden mit Moriba, dass die Verantwortlichen einen Kauf des Afrikaners anstreben.

Der FC Barcelona sicherte sich als Ausbildungsverein ein Weiterverkaufsrecht an Moriba. Sollte der Deal mit dem FC Valencia tatsächlich zustande kommen, erhielte Barça 10 Prozent der Ablösesumme. Für die finanziell stark gebeutelten Katalanen ein willkommener Ertrag.

In den letzten anderthalb Jahren ist Moribas Marktwert allerdings in den Keller abgestürzt. Lag dieser im Sommer 2021 noch bei geschätzten 25 Mio. Euro, wäre Leipzig froh, nächstes Jahr die einst investierten Millionen zu erwirtschaften.