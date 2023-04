Leipzig will sich Arsenal-Juwel schnappen - auch Inter dran

Folarin Balogun ist derzeit in die Ligue 1 ausgeliehen, spielt dort eine starke Saison. Den FC Arsenal bringt das ins Dilemma. Zahlreiche Klubs, darunter RB Leipzig, möchten den hochtalentierten Stürmer gerne verpflichten.

Grandiose 18 Saisontore für Stade Reims lassen Folarin Balogun bei anderen Klubs auf die Beobachtungsliste wandern. Das Portal The Athletic nennt gleich mehrere teils hochkarätige potenzielle Abnehmer, die dem 21-Jährigen für die kommende Saison einen Stammplatz bieten möchten.

Die Rede ist vom AC Mailand, Inter Mailand, Olympique Marseille, der AS Monaco und aus der Bundesliga RB Leipzig. Für Balogun ist es derweil kein Thema, dass er sich ein drittes Mal bei einem anderen Verein parken lässt.

Balogun erhebt aufgrund seiner beeindruckenden Leistungen in Frankreich inzwischen den Anspruch, gesetzt zu sein. Ob das bei Arsenal in Zukunft der Fall ist, darf aufgrund der langen Vertragslaufzeiten von Gabriel Jesus und Eddie Nketiah (beide bis 2027) durchaus in Zweifel gezogen werden.