Kampf um Josko Gvardiol: Real Madrid, ManCity und Co. im Pech

Josko Gvardiol steht eine großartige Zukunft bevor. Reihenweise Topklubs wie Real Madrid und Manchester City machen dem hochtalentierten Verteidiger Avancen. In diesem Sommer wird es allerdings nicht zu einem Transfer kommen, so der Duktus seines Klubs RB Leipzig.

Josko Gvardiol wird RB Leipzig nicht verlassen, zumindest nicht in diesem Sommer. "Der Verein ist nicht daran interessiert, mich in diesem Sommer zu verkaufen, also hat es keinen Sinn, über etwas anderes zu reden", sagte der 21-Jährige während einer Pressekonferenz bei der kroatischen Nationalmannschaft.

Die Sinne werden nun erst mal auf die mit Leipzig gesteckten Ziele geschärft: "Das Wichtigste ist, diese Saison in Leipzig auf die bestmögliche Art und Weise zu beenden." Real Madrid, Manchester City und weitere Teilnehmer aus der Premier League sind schwer interessiert an dem ambitionierten Innenverteidiger.

Nach der heftigen 0:7-Klatsche im Rückspiel des Achtelfinales der Champions League sorgte ein kurzer Plausch zwischen Gvardiol und ManCity-Trainer Pep Guardiola für teils heftige Spekulationen. Gvardiol beschwichtigt.