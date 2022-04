RB Leipzig : AS Rom war in Kontakt mit Domenico Tedesco

Domenico Tedesco und RB Leipzig messen sich im Viertelfinale der Europa League mit Atalanta Bergamo, der damit zum ersten Mal auf einen Klub aus seiner Heimat Italien trifft. In den letzten Jahren wäre er beinahe in der Serie A gelandet, der AS Rom suchte den Kontakt.