Ständige Vergleiche mit Erling Haaland: Leipzig-Stürmer platzt der Kragen

Schon allein aufgrund des sportlichen Werdegangs reizt der Vergleich zwischen Erling Haaland und Benjamin Sesko. Der in diesem Sommer zu RB Leipzig gewechselte Stürmer geht dieses ständige Parallelen ziehen allerdings ziemlich auf die Nerven.

Haaland wechselte 2020 ebenfalls von RB Salzburg in die Bundesliga, damals zu Borussia Dortmund. Sesko spielte bis vor Kurzem für den Brauseklub aus Österreich und war konzernintern für 24 Millionen Euro zum Schwesterklub RB Leipzig transferiert worden. Der FC Barcelona soll Sesko beobachten .

"Ich habe schon gesagt, dass ich mein eigener Spieler bin", sagte Sesko über das andauernde Vergleichen mit Haaland. "Das Einzige, was wir irgendwie gemeinsam haben, ist natürlich die Körpergröße. Außerdem sind wir beide schnell, aber im Allgemeinen haben wir einen anderen Spielstil."

Benjamin Sesko stellt ein für allemal klar, dass er in Zukunft nicht mehr mit Erling Haaland verglichen werden möchte. Während einer Onlinepresserunde reagierte der 20-Jährige auf Nachfrage zu diesem Thema ziemlich gereizt.

"Erling Haaland einer der besten Spieler der Welt"

Dass beide Profile noch mal abgearbeitet werden, hängt mit dem am 4. Oktober bevorstehenden Duell in der Champions League zusammen. Dann nimmt Leipzig zunächst den englischen Meister Manchester City in Empfang.

"Das ist ein Vergleich mit jemandem, der einer der besten Spieler der Welt ist. Es ist also nicht einfach zu vergleichen", sagte Sesko. "Ich möchte mich mit niemandem vergleichen. Ich möchte einfach nur ich selbst sein und im Allgemeinen der Beste sein." Sesko erzielte in seinen ersten sechs RB-Pflichtspielen drei Tore.