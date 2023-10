Timo Werner: Winter-Wechsel wegen Furcht um EM-Teilnahme?

Nach Informationen der Sport Bild könnte sich RasenBallsport Leipzig einen Verkauf des ehemaligen Stuttgarters in der Winter-Transferperiode durchaus vorstellen. Wenn eine angemessene Ablösesumme fließen sollte, wäre der Weg für Werner wohl frei.

Unter Umständen könnte es auch zu einem Leihgeschäft bis zum Saisonende kommen. Beide Seiten könnten von dieser Lösung profitieren. RB Leipzig würde Teile des hohen Werner-Gehalts von 10 Millionen Euro einsparen, der Angreifer könnt andernorts Spielpraxis sammeln und sich für die EM-Teilnahme empfehlen.

Timo Werner – nur ein Startelfeinsatz

Timo Werner stand in der bisherigen Saison nur am ersten Spieltag in der Startformation der Sachsen. Trainer Marco Rose stellte ihn zusammen mit Dani Olmo, Xavi Simons und Loïs Openda auf. Das Offensiv-Experiment ging in die Hose, man unterlag Bayer Leverkusen mit 2:3.