Borussia Mönchengladbach : Real, Barça & Co.: Marcus Thuram bei Topklubs gehandelt

Für das kolportierte Interesse der großen Player des europäischen Fußballsports dürften vorrangig die gezeigten Leistungen in der Champions League verantwortlich sein. Marcus Thuram machte mit seinem Doppelpack gegen Real Madrid (2:2) sowie zwei Vorlagen in den weiteren Begegnungen auf sich aufmerksam.

Die Blancos, den FC Barcelona, Juventus Turin und Manchester City nennt die BILD als Hauptinteressenten für den französischen Stürmer. Daneben sollen gute Beziehungen von Thurams Berater Mino Raiola ausreichen, um auch dem AC Mailand Interesse nachzusagen.

Bei Borussia Mönchengladbach sollte dieses Potpourri an angeblich werbenden Klubs keine Angstzustände auslösen. Sportchef Max Eberl hatte bis in den Sommer hinein betont, keinen Leistungsträger abgeben zu wollen. In der Sache Thuram sollte sich Eberls Meinung auch in den nächsten beiden Wechselperioden nicht ändern.