Deal innerhalb von 7 Tagen fix? : Real-Boss Perez drückt bei Eduardo Camavinga aufs Tempo

Paul Pogba galt lange als das Top-Transferziel von Real Madrid für das zentrale Mittelfeld. Mittlerweile soll man in der Chefetage der Concha Espina aber Super-Youngster Eduardo Camavinga (17) bevorzugen. Florentino Perez (73) will den Deal einem Medienbericht zufolge schnellstens über die Bühne bringen.

Javi Sanchez (23) ist weg. Der Innenverteidiger wurde in dieser Woche an Real Valladolid verkauft, nachdem er bereits im vergangenen Sommer an den Ronaldo-Klub verliehen worden war.

Auch bei Martin Ödegaard besteht (fast) Gewissheit. Der Norweger will auch in der neuen Saison auf Leihbasis für Real Sociedad spielen, will mit den Basken in die Champions League.

Eine Real-Rückkehr ist erst für 2021 angepeilt. Dann endet auch das Arbeitspapier von Luka Modric (34). Die Wachablösung des Kroaten durch Ödegaard könnte eingeleitet werden.