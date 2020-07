Dani Gomez und Jorge de Frutos : Real Madrid: Jungstars im Doppelpack nach Levante?

UD Levante schlägt offenbar gleich doppelt beim Ligakonkurrenten Real Madrid zu. Wie der Radiosender CADENA SER berichtet, habe Levante im Werben um Dani Gomez (21) und Jorge de Frutos (23) den Zuschlag erhalten.

Mittelstürmer Gomez wurde in der letzten Saison an Zweitligist CD Teneriffa ausgeliehen. Für den Kanaren-Klub traf er in 38 Ligaspielen neunmal. Der Rechtsfuß kam zuvor in Reals zweiter Mannschaft zum Einsatz und wurde jahrelang in der eigenen Jugend ausgebildet.

De Frutos war in der abgelaufenen Saison gleich für zwei Klubs aktiv. Nach einer missglückten Ausleihe zu Real Valladolid veränderte sich der Flügelstürmer im Januar zum Zweitligisten Rayo Vallecano, für den de Frutos in 17 Spielen drei Torbeteiligungen zustande brachte.

Über die Modalitäten der beiden Transfergeschäfte wird derweil nichts bekannt. Potenzial dürfte Levante vor allen Dingen im spanischen U21-Nationalstürmer Gomez erkannt haben.