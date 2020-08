Real Madrid : Real klärt Zukunft von Jesus Vallejo - Absage von Jules Kounde



Fussballeuropa Redaktion

Jules Kounde (21) soll bei Real Madrid noch im Kurs stehen. Der französische Innenverteidiger sagt den Königlichen jedoch ab, er will mit Sevilla in der Champions League spielen. Wo Jesus Vallejo in der kommenden Saison spielt, steht ebenfalls fest.