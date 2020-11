Tor gegen Salzburg : Real-Legende eingeholt! Robert Lewandowski jetzt drittbester Champions-League-Schütze

"Robert hat eine wahnsinnige Quote – auch für Bayern München. Es freut mich, dass er jetzt als Dritter zusammen mit Raul auf das Treppchen gekommen ist", schwärmte Hansi Flick nach dem Sieg gegen Salzburg.

Lewandowskis persönlicher Erfolg hatte aber auch noch eine ganz andere Wertigkeit. Mit 71 Toren schloss der 32-Jährige in der ewigen Torschützenliste zu Real-Legende Raul auf und belegt mit diesem jetzt Platz 3. Erfolgreicher waren nur noch Lionel Messi (118) und Cristiano Ronaldo (131).

Die grandiose Torquote von Robert Lewandowski reißt nicht ab. Mit seinem dritten Treffer in der laufenden Champions-League-Kampagne beim 3:1 über Salzburg hatte der Pole seinen Anteil am vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale des FC Bayern.

In Flicks Lewandowski-Chor stimmte Mitspieler Kingsley Coman ebenso ein: "Er ist ein wahnsinnig guter Spieler, der beste Stürmer in der Welt. Wir sind sehr glücklich, dass er bei uns spielt."

Für Lewandowski sind in der laufenden Pflichtspielsaison in 13 Einsätzen bereits starke 14 Tore vermerkt. Der Pole ist Europas Fußballer des Jahres und wurde am Mittwoch von der FIFA für die Wahl zum Weltfußballer 2020 nominiert.