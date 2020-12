Real Madrid : Real-Legende feiert Karim Benzema nach Doppelpack

Um dann auszuholen: "Jetzt aber spielt er in der Spitze und nutzt das Spiel der Mannschaft. Er ist dabei, uns alle zu überraschen. Erst überzeugte er mit seinem mannschaftsdienlichen Spiel, jetzt auch mit seinen Toren."

Benzema knüpft nahtlos an seine starke Vorsaison an, in der ihm 27 Pflichtspieltore und obendrein elf Vorlagen gelungen waren. Durch seine beiden Treffer im Champions-League-Spiel gegen Gladbach zeigte sich der 32-Jährige alleinverantwortlich für den Einzug ins Achtelfinale.

"Er wird Real Madrid noch viele Erfolge bescheren und ich hoffe, dass er noch viele Jahre weitermacht", blickt Santillana, der zwischen 1971 und 1988 236 Tore für Real erzielte, optimistisch in die Zukunft.