Real Madrid : "Real-Legende": Fernando Morientes adelt Keylor Navas

Navas schloss sich im Sommer 2014 den Blancos an und wurde im darauffolgenden Jahr Nachfolger von Iker Casillas. Morientes verweist auf Navas' immense Entwicklung, die er bei Real genommen habe, schließlich kam er von 2016 bis 2018 in allen drei Champions-League-Endspielen zum Einsatz.

"Bei Real Madrid gehört er zu den Legenden", sagt Morientes. "Ein Spieler wie er, der in Madrid an großen Momenten beteiligt war, muss zweifellos als Legende eingestuft werden."

In jenem Zeitraum gewann der Costa Ricaner auch dreimal den Königsklassen-Titel. "Nach und nach erlangte er den Respekt der gesamten Öffentlichkeit. Er hatte auch in großen Momenten in der Geschichte des Bernabeus entscheidenden Einfluss", sagt Morientes, der sechs Jahre in Madrid spielte.

Navas zog im vorigen Jahr für 15 Millionen Euro zu Paris Saint-Germain weiter. Der 33-Jährige absolvierte dort den Großteil der Ligaspiele sowie die Champions-League-Begegnungen.