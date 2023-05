10 Millionen: Holt Real Madrid einen neuen Backup für Thibaut Courtois?

Andriy Lunin (24) hat Medienberichten zufolge genug von seiner Rolle als Backup für Thibaut Courtois. Der Ukrainer will Real Madrid angeblich verlassen. Als Ersatz wird ein 10-Millionen-Keeper gehandelt.

Seit seiner Ankunft wurde er bis dato dreimal verliehen (Real Valladolid, Leganes, Real Oviedo). Ein Jahr vor seinem Vertragsende am 30. Juni 2024 könnte es nun zur endgültigen Trennung zwischen Keeper und Blancos kommen.

Andriy Lunin will Real Madrid Medienberichten zufolge im Sommer endgültig verlassen - Foto: Vitalii Kliuiev / Dreamstime.com

David Soria als Ersatz für Andriy Lunin?

Wie Defensa Central berichtet, haben die Kaderplaner David Soria (30) ins Visier genommen. Soria steht noch bis 2026 beim FC Getafe unter Vertrag. Gegen die festgeschriebene Ablösesumme von 10 Millionen Euro wäre er zu haben. Abzuwarten bleibt, ob sich der 30-Jährige vorstellen kann, seinen Stammplatz bei Getafe gegen die Rolle als Edelbackup einzutauschen.

David Soria ist in der spanischen Hauptstadt kein Unbekannter. Er spielte bereits in der Jugend für den Rekordmeister. 2012 verließ er Real in Richtung England (Leicester City), kehrte aber 2013 zurück nach Spanien. Über den FC Sevilla landete Soria 2018 bei Getafe.

