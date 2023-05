10 Millionen: Real Madrid findet wohl Abnehmer für Alvaro Odriozola

Der Kundenkreis für Alvaro Odriozola ist wahrscheinlich nicht besonders groß, Real Madrid findet aber wohl trotzdem einen Abnehmer. Nach Informationen des Portals todofichajes.com ist der Wechselaustausch zwischen Real und Athletic Bilbao weit fortgeschritten.

Odriozola war in den vergangenen Jahren immer mal wieder im Dunstkreis des baskischen Klubs aufgetaucht, entschied sich aber stets für andere Optionen. Da Odriozolas Vertrag noch bis 2024 gütig ist, wird eine Ablöse fällig. Von bis zu zehn Millionen Euro ist hier die Rede.

Der 27-Jährige wird seinem Job in der kommenden Saison also voraussichtlich wieder öfter im spanischen Fußballoberhaus nachgehen. Für die Blancos kommt Odriozola in dieser Spielzeit nur auf zwei Kurzeinsätze in LaLiga.

Dass Real keinen langfristigen Plan mit dem Flügelspieler verfolgt, zeichnet sich schon länger ab. Einer erfolglosen Leihe zum FC Bayern folgte eine gute einjährige Station beim AC Florenz, der sich den Festtransfer aber letztlich nicht leisten wollte und stattdessen den Brasilianer Dodo holte.

