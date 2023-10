100 Millionen Euro: Real Madrid beobachtet Top-Star des FC Arsenal

Real Madrid will für die kommende Spielzeit die Abwehrreihe aufrüsten und hat dafür Arsenals William Saliba (22) ins Visier genommen. Für den französischen Innenverteidiger müssen die Königlichen allerdings ordentlich in die Tasche greifen.

Laut dem Portal Defensa Central, welches sich intensiv mit den Themen rund um Real Madrid befasst, arbeitet der Klub aus der spanischen Hauptstadt an einer Verpflichtung von Arsenals Innenverteidiger William Saliba.

William Saliba stellte Haaland kalt

Der Franzose hatte jüngst beim 1:0-Sieg der Gunners im Topspiel gegen Manchester City Erling Haaland (23) kaltgestellt und gehört zu den zuverlässigsten Verteidigern der Premier League.

In der vergangenen Saison befanden sich die Londoner lange auf Titelkurs in der Premier League bis sich Saliba eine Rückenverletzung zuzog und im Endspurt der Saison nicht mehr eingreifen konnte. Ohne den 22-Jährigen als Säule in der Innenverteidigung brachen die Gunners schließlich ein und gaben den Titel noch an Manchester City ab.

Real müsste tief für Saliba in die Tasche greifen

Beim FC Arsenal besitzt Saliba noch einen langfristigen Vertrag bis 2027, zudem befinden sich die Gunners seit geraumer Zeit mit Trainer Mikel Arteta (41) in einem sportlichen Aufschwung. Für den Innenverteidiger müsste Real dem Vernehmen nach circa 100 Millionen Euro auf den Tisch legen, womit die Königlichen für die Verpflichtung eines neuen Abwehrspielers ins finanziell höchste Regal greifen würden.

