20 Millionen: Ferland Mendy vor Wechsel in die Premier League

Arsenal verfügt mit Oleksandr Zinchenko und Kieran Tierney zwar bereits über zwei Linksverteidiger. Letztgenannter kommt aber nicht auf die erhofften Einsatzzeiten und zieht daher einen Wechsel in Erwägung. Mendys Entourage könnte indes auch mit Tottenham Hotspur verhandeln.

Die Blancos haben Mendy darüber informiert, dass er keine Zukunft mehr an der Concha Espina besitzt und es ihm daher nahegelegt wird, nach einem neuen Klub Ausschau zu halten. Mendy möchte gerne für dreieinhalb Jahre unterschreiben, Arsenal steckt in den Verhandlungen.

Der neunmalige französische Nationalspieler wolle in diesem Sommer aber definitiv zu einem Klub wechseln, der an der Champions League teilnimmt. Wegen schwacher sportlicher Form sowie Verletzungen kommt Mendy erst auf 16 LaLiga-Einsätze in dieser Saison.

"Die Vorbereitungen haben bereits begonnen, denn man weiß, was auf dem Markt passiert, jeder macht etwas", so Arsenals Planer Edu über die laufenden Transferverhandlungen. "Man muss auch mit den Leuten planen, um vorbereitet zu sein, wenn man im Sommer wieder geht, ist man sehr gut vorbereitet."

