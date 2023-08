Verzichtet sogar auf Gehalt: Real Madrid bekommt Alvaro Odriozola noch diese Woche unter

Das Schlussmachen von Real Madrid und Alvaro Odriozola könnte noch in dieser Woche Realität werden. Eine baldige Lösung zeichnet sich ab.

Real Madrid scheint endlich einen Abnehmer für Alvaro Odriozola gefunden zu haben, der zumindest in der Gerüchteküche nicht wirklich neu ist. Dabei handelt es sich angeblich um den ehemaligen Ausbildungsverein des 27-Jährigen, Real Sociedad.

Real Madrid: Gespräche um Alvaro Odriozola vor dem Abschluss

Nach Informationen des spanischen Portals todofichajes.com seien der Klub aus San Sebastian und Real in der Causa Odriozola so nahe an einer Lösung wie nie zuvor. Zur Erinnerung: Vor Kurzem hieß es noch, der Austausch sei ins Stocken geraten und die Blancos müssten sich explizit bei Odriozolas Interessent erkundigen.

Real Sociedad und Odriozola müssen sich angeblich nur noch über die Vertragslaufzeit einig werden. Die Dauer der künftigen Zusammenarbeit sei nach aktuellen Stand das einzig verbliebene Hindernis. Was bisher nicht berichtet wurde ist, dass Real Sociedad wohl keine Ablöse zahlen muss.

Real Madrid lässt Alvaro Odriozola ablösefrei ziehen

Das liegt dem Bericht zufolge daran, dass Odriozola versichert hat, auf sein Real-Gehalt zu verzichten, das ihm noch für ein Jahr zusteht. Im Gegenzug erhält er die Möglichkeit, ablösefrei zu wechseln. Odriozola war die zurückliegende Saison an den AC Florenz verliehen.

Verwendete Quellen

todofichajes.com