40 Millionen! Real Madrid plant Angebot für Abwehr-Juwel

Vor einer Woche war schon mal über das Interesse von Real Madrid an Robert Renan berichtet worden. Die Blancos wollen demnächst offenbar in die Vollen gehen.

Real Madrid ist für seine hervorragenden Scoutingtätigkeiten in Südamerika bekannt. Diesmal ist es speziell die U20-Südamerikameisterschaft in Kolumbien, die auf der Prioritätenliste der Madrider Beobachter ganz oben steht. Der Grund hierfür ist Robert Renan.

Der 19-Jährige soll sich schon seit Längerem auf der Real-Liste möglicher Zugänge befinden. Für den Sommer könnte es zum Ernstfall kommen. Laut dem Journalisten Caique Silva wird Real nach der Klub-WM ein offizielles Angebot für Robert Renan bei dessen Klub Zenit St. Petersburg einreichen.

Robert Renan: Bietet Real 40 Millionen?

Die Offerte liegt bei etwa 40 Millionen Euro. In dieser Größenordnung wird zumindest Robert Renans aktueller Wert auf dem Spielermarkt taxiert. Der Abwehrmann nimmt derzeit mit dem brasilianischen Team an anfangs erwähntem Turnier teil und kam in sieben von acht Spielen über 90 Minuten zum Einsatz.