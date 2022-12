60 Millionen: Real Madrid an Dani Olmo dran?

Dani Olmo zeigt mit der spanischen Nationalmannschaft bei der WM in Katar bisher starke Leistungen. Diese sind offenbar auch in seiner Heimat registriert worden. Real Madrid soll sich mit dem 24-Jährigen beschäftigen.

Beim Rekordmeister ist die Zukunft von Marco Asensio ungewiss, der Vertrag des gebürtigen Mallorquiners läuft Ende Juni kommenden Jahres aus. Olmo könnte ihn womöglich beerben. Ob es dazu kommt, bleibt abzuwarten.

Atletico Madrid ebenfalls an Olmo dran

Neben Real soll auch Stadtrivale Atletico Madrid Interesse an dem Leipziger bekunden. Olmo, der offensiv sowohl auf den Außenbahnen, als auch als hängende Spitze und im zentralen offensiven Mittelfeld agieren kann, könnte bei den Rojiblancos den Platz von Matheus Cunha einnehmen.

Der Brasilianer wechselte im Sommer 2021 für 26 Millionen Ablöse von Hertha BSC in die spanische Hauptstadt. Bisher läuft der Edeltechniker den Erwartungen aber hinterher, in der aktuellen Spielzeit kommt er bisher nur auf elf Einsätze in der Primera Division, nur dreimal stand er in der Startformation.

Spanischen Medienberichten zufolge wollen die Rojiblancos den 23-Jährigen zu Geld machen. Cunhas Berater suchen Abnehmer in der zahlungskräftigen Premier League. Bereits im Winter soll die Trennung vollzogen werden.

Verwendete Quellen: Sport Bild