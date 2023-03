60-Mio-Juwel Endrick: Bei Real Madrid herrscht "Alarmstufe Rot"

Der steile Aufstieg von Endrick ist vorerst gestoppt. War der junge Mittelstürmer Ende 2022 noch einer der gehyptesten Youngster der Welt und traf mehrfach für die Profis von Palmeiras, macht er seit Wochen eine Durststrecke durch.

Seit dem Jahreswechsel und der Bekanntgabe seines Wechsels zu Real Madrid im Sommer 2024 für bis zu 60 Millionen Euro Ablöse hat der junge Angreifer in zwölf Spielen keinen einzigen Treffer erzielt. Die Krise geht am Spieler nicht spurlos vorbei. Ende Februar weinte Endrick hemmungslos nach seiner Auswechslung.

Besser ist es seitdem für den Youngster nicht geworden. Laut Reporter Joaquim Piera von der Zeitung Sport herrscht bei Real Madrid "Alarmstufe Rot." Real Madrids Chefscout Juni Calafat reiste unlängst nach Sao Paulo, um Endrick zu versichern, dass man ihm vertraue und ihn unterstütze.

Trainer setzt Endrick auf die Bank

Abel Ferreira (44) hat dem jungen Angreifer allerdings vorerst das Vertrauen entzogen. Womöglich um ihn vor dem Druck zu schützen, verzichtete der Trainer von Palmeiras in den vergangenen Spielen auf das Supertalent.

Endrick musste von der Bank aus zuschauen, wie seine Mannschaftskollegen das Viertelfinale der Staatsmeisterschaft von Sao Paulo gegen Sao Bernardo (1:0) und das Halbfinale gegen Ituano (1:0) gewannen. Ob Endrick in den Finalspielen gegen Agua Santa (Hinspiel am 2. April; Rückspiel am 9. April) zum Einsatz kommt, bleibt abzuwarten.

Verwendete Quellen: sport.es