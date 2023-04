60-Mio-Teenager Endrick will keine Vergleiche mit Pele

"Manchmal frage ich mich: Warum kleben die Medien so an mir? Ich habe nicht darum gebeten", erklärte der Mittelstürmer im Interview mit der brasilianischen Ausgabe der GQ. Es gebe Situationen, in denen Grenzen überschritten würden.

Endrick legt Raketenstart hin

Endrick feierte im vergangenen Oktober im Alter von 16 Jahren sein Debüt für die Profis von Palmeiras, erzielte wenig später sein erstes Tor und feierte mit seinem Ausbildungsweg den Gewinn der brasilianischen Meisterschaft.

Endrick wurde bereits mit dem größten aller brasilianischen Fußballer verglichen: Pele (†82). Der Palmeiras-Stürmer lehnt Vergleiche mit der Selecao-Legende aber ab. "Es hieß: 'Oh, er ist der neue Pele'. Aber niemand wird wie Pele sein. Er ist der König des Fußballs", so der 16-Jährige.