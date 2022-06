Neuer Vertrag Real Madrid: Vinicius Junior kostet bald eine Milliarde

Der Vertragsverlängerung von Vinicius Junior (21) bei Real Madrid steht scheinbar nicht mehr viel im Weg. Wie der spanische Ableger des Portals Goal.com berichtet, ist die Vereinbarung zu 95 Prozent unter Dach und Fach. Nur noch wenige Details seien zu klären, heißt es.

Im Umfeld der Concha Espina hatten sie darauf gehofft, das Vertragspapier bis 2028 verlängern zu können. Diese Laufzeit sei allerdings kein Thema. Es läuft wohl darauf hinaus, dass Vinicius seine Unterschrift unter einen neuen Kontrakt bis 2027 setzt.

Nach einer phänomenalen Saison, in der Vinicius 42 direkte Torbeteiligungen in 52 Pflichtspielen gelungen sind und er dadurch enormen Anteil am Meistertitel sowie dem Gewinn der Champions League hatte, signalisierte Real schnell Interesse an einer vorzeitigen Verlängerung des noch bis 2024 datierten Vertrags.