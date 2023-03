Agentin von Erling Haaland: Real Madrid ist Traum jedes Spielers

Rafaela Pimenta ist mehr als begeistert von Real Madrid, was gleichbedeutend mit der Betreuung ihrer Klienten zusammenhängt. Eines der Aushängeschilder der Agentur, welche die Brasilianerin vom verstorbenen Mino Raiola übernommen hat, ist Erling Haaland.

"Es gibt die Premier League und dann gibt es noch Madrid", fängt Pimenta im Gespräch mit Business of Football Summit der Financial Times an. "Sie haben etwas Eigenes, das auch für die Spieler ein Traum ist. Madrid hält diese Magie aufrecht. Sie haben nicht die wöchentlichen Wettbewerbe, aber sie haben die Champions League."

Haaland ist erst im vorigen Sommer in die von Pimenta angesprochene Premier League gewechselt, produziert dort mit 33 Toren in 33 Spielen für Manchester City im Wochentakt Schlagzeilen. Haaland war lange Zeit eines der großen Transferziele von Real Madrid, das seinen Traum noch immer nicht aufgegeben haben soll.