David Alaba: Bellingham ist bereits in der Weltklasse angekommen

David Alaba zieht eine Zwischenbilanz der Saison von Bayern München und Real Madrid - Foto: Saolab Press / Shutterstock.com

David Alaba war am Sonntag mal wieder Gast in Deutschland. Allerdings nicht bei einem Bundesligaspiel, sondern beim NFL Frankfurt-Game zwischen den New England Patriots und Indianapolis Colts in Frankfurt. Der American Football-Fan traf in einem Interview interessante Aussagen zum FC Bayern, Real Madrid und Jude Bellingham.

In erster Instanz ging es im Sport1-Interview um seinen aktuellen Verein: "Wir stehen wirklich sehr gut da. In der Liga aber auch in der Champions League sind wir voll auf Kurs", so der Verteidiger. Österreicher sieht guten Saisonverlauf Dem kann man auch aus neutraler Sicht beipflichten, schließlich hat Real in der Champions League-Gruppe bisher jedes seiner vier Spiele gewonnen, ist damit bereits für das Achtelfinale qualifiziert. In La Liga haben die Königlichen 32 von 39 möglichen Punkten geholt, lauern hinter Überraschungsmannschaft Girona auf Platz zwei. Eine Parallele zu Alabas Ex-Klub, Bayern München. Der Rekordmeister ist in der Bundesliga ebenfalls in Lauerstellung. Als Tabellenzweiter hat man nur zwei Punkte Rückstand auf Bayer Leverkusen.

Alaba im Trikot der österreichischen Nationalmannschaft - Foto: Vlad1988 / Shutterstock.com