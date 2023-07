Endrick erlebt Albtraum-Nacht mit Palmeiras

Bitterer Abend für Endrick: Der 16-jährige Stürmer stand im Pokalspiel in der Startelf, zeigte jedoch eine schwache Leistung - wie die gesamte Mannschaft - und konnte das Pokal-Aus nicht verhindern.

Die Leistungskurve von Endrick ist weiter inkonstant. Durch zuletzt auffällige Leistungen in der Liga erhielt der Youngster im wichtigen Pokalrückspiel gegen São Paulo einen Stammplatz, überzeugen konnte er in diesem Spiel allerdings nicht.

Sein Klub SE Palmeiras hatte das Hinspiel auswärts mit 0:1 verloren, im Rückspiel Zuhause vor den eigenen Fans besaß man noch alle Chancen.

In der ersten Halbzeit konnten sie mit einem Treffer den Rückstand egalisieren, jedoch verlor Palmeiras in der zweiten Halbzeit komplett den Faden und musste am Ende eine 1:2 Niederlage hinnehmen. Daran konnte auch Endrick nichts ändern: Der Stürmer bestritt nur 62 Minuten des Spiels, hatte dabei nur schwache 17 Ballberührungen und gab keinen Torschuss ab.

Das enttäuschende Aus im Pokal ist für Endrick eine große Enttäuschung seiner jungen Laufbahn. Mit seinem Jugendverein SE Palmeiras konnte er seit dem Start seiner Profikarriere schon einige Erfolge feiern, so wurde er letzte Saison brasilianischer Meister und Superpokalsieger.

In der laufenden Saison geht es für den jungen Angreifer darum, sich weiterhin auf Profiniveau zu akklimatisieren und sich mit guten Leistungen für seinen im Juli 2024 bevorstehenden Wechsel zu Real Madrid vorzubereiten.

Die Königlichen setzen in den bis zu 62 Millionen Euro teuren Neuzugang große Erwartungen und erhoffen sich mit Endrick die neue Nummer 9 für das nächste Jahrzehnt verpflichtet zu haben.