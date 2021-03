Real Madrid : "Alles beim Alten": Zukunft von Sergio Ramos weiterhin ungeklärt

In drei Monaten endet das Vertragsverhältnis zwischen Real Madrid und Sergio Ramos. Einen neuen Stand in den Verhandlungen gibt es nicht, erzählt der Abwehrstar. Die Zeit drängt allerdings.

Sergio Ramos ist es nicht möglich, in den vertraglichen Verhandlungen zwischen ihm und Real Madrid eine neue Wasserstandsmeldung abzugeben. Weil es schlicht keinen neuen Stand gibt.

"Ich wünschte, ich könnte etwas verkünden, aber alles bleibt beim Alten", sagte Ramos im Rahmen der bevorstehenden Premiere der Amazon-Doku-Serie "The Legend of Sergio Ramos", die in sechs Episoden ausgestrahlt wird.

Immerhin hat der 34-Jährige Positives hinsichtlich seiner Rückkehr ins sportliche Geschehen zu berichten. Vor etwas mehr als einem Monat musste sich Ramos einem operativen Eingriff am linken Knie unterziehen und fiel seitdem aus. Am Samstag feierte er gegen Elche (2:1) sein Comeback.