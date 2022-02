Also doch! : Kylian Mbappe hat bei Real unterschrieben – die unglaublichen Vertragszahlen

Real Madrid soll Kylian Mbappe 40 Mio. Euro Bonus zahlen

Das Team Mbappe soll in den Verhandlungsrunden eine prozentuale Beteiligung an den künftig verkauften Trikots gefordert haben, was Real allerdings ablehnte. Mbappe soll dagegen eine Unterschriftsprämie in Höhe von 40 Millionen Euro erhalten.