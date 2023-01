Endrick-Platzhalter: Real Madrid plant spektakulären Transfer

Mit Endrick haben die Madrilenen zwar bereits ihre Option für die Zukunft verpflichtet. Der Teenager darf aufgrund des vorherrschenden Reglements seine Arbeit an der Concha Espina aber erst im Sommer 2024 aufnehmen. Bis es so weit ist, könnte Firmino den Posten übernehmen.

Ob und wie es mit Firmino in Liverpool weitergeht, ist offen. Angeblich haben ihm die Reds einen neuen Vertrag zur Unterschrift vorgelegt, allerdings zu deutlich geringeren Konditionen. Firmino würde die geballte Erfahrung von weit über 240 Spielen in der Premier League mitbringen.

In dieser Saison kommt er dort auf starke sieben Tore und drei Vorlagen in 13 Einsätzen, ist nach der Verpflichtung von Darwin Nunez in der Wertigkeit von Trainer Jürgen Klopp aber gesunken.

