Als Ersatz für David Alaba? Jerome Boateng bietet sich wohl bei Real Madrid an

Der aktuelle Notstand in der Defensivzentrale der Königlichen bringt offenbar einen ehemaligen Weggefährten von Alaba ins Spiel. Einem Bericht der spanischen Zeitung El Nacional zufolge soll sich Jerome Boateng bei Real Madrid angeboten haben, um die Abwehr-Lücke zu schließen. Der ehemalige Bayern-Spieler, der sämtliche Titel mit den Münchenern gewonnen hatte, soll das Gespräch mit Florentino Perez gesucht haben – und dabei sogar signalisiert haben, dass er quasi umsonst spielen würde.

Mit Eder Militao fällt bereits ein Stammverteidiger für die Zentrale mit einem Kreuzbandriss monatelang aus. Laut spanischen Medien soll eine MRT-Untersuchung am Freitag ermitteln, wie schwerwiegend die Verletzung von Alaba ist.

Real Madrid bangt derzeit um David Alaba. Der ehemalige Spieler des FC Bayern hat sich am Mittwochabend im Spiel gegen UD Las Palmas verletzt und musste ausgewechselt werden. Die Blancos hoffen nun, dass die Verletzung nicht allzu schwerwiegend ist, denn ansonsten würde die Baustelle in der Innenverteidigung noch größer werden, als sie ohnehin schon ist.

Immerhin würde ein Engagement in Madrid den derzeit vereinslosen Profi wieder zurück auf die internationale Bühne führen - bei einem der größten Klubs der Welt. Zudem kennt er Real-Trainer Carlo Ancelotti aus alten Tagen beim deutschen Rekordmeister. Dort leitete der Italiener von 2016 bis 2017 die Geschicke.

Boateng denkt noch nicht an Karriereende

Der 35-jährige Boateng wechselte 2021 nach auslaufendem Vertrag in München nach Frankreich zu Olympique Lyon. Dort fasste er jedoch nie wirklich Fuß und verließ den Klub nach der abgelaufenen Saison ablösefrei. Seitdem befindet sich der Weltmeister von 2014 auf Vereinssuche.

Anders als sein Bruder Kevin-Prince Boateng, der vor kurzem seine Fußballschuhe an den Nagel gehangen hatte, scheint Jerome noch nicht an ein Karriereende zu denken. Anfang des Jahres hatte der gebürtige Berliner angekündigt, im Sommer nochmal angreifen zu wollen – nun könnte sich in Madrid eine Möglichkeit auftun.

Verwendete Quellen

elnacional.cat